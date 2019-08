Agent (44) stapt uit het leven in commissariaat mvdb

06 augustus 2019

11u17

Bron: SudPresse 3 Een agent is zondagochtend uit het leven gestapt in het commissariaat van Awans (provincie Luik), berichten de SudPresse-kranten vandaag. De 44-jarige man gebruikte bij de wanhoopsdaad zijn dienstwapen.

De man zonderde zich af in een kamer en beroofde zich daar van het leven. Twee toegesnelde collega’s konden geen hulp meer bieden. De agent wiens voornaam Benjamin luidt, was lid van de interventieploeg van het politiekorps Grâce-Hollogne/Awans. De man uit de omgeving van Hoei laat twee kinderen achter.



Zelfdoding is een aanzienlijk probleem bij de Belgische politiedientsen. Een groot welzijnsonderzoek bracht in april aan het licht dat meer dan één op de honderd agenten het voorbije jaar concrete plannen had om uit het leven te stappen.

Tussen 2011 en 2016 pleegden minstens 84 politieagenten zelfmoord, bleek uit een parlementaire vraag die CD&V-Kamerlid Franky Dermon in oktober 2016 aan toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) stelde. De helft was jonger dan veertig jaar en in een vierde van de gevallen werd daarbij het dienstwapen gebruikt. Er kwamen meer zelfdodingen voor bij de lokale dan bij de federale politie, maar dat valt te verklaren doordat er meer lokale agenten zijn. Ook in de geografische spreiding tekent het hoogste aantal gevallen zich af daar waar er het meeste personeel is. Brussel en Antwerpen staan hierbij op kop.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

Lees ook: Bijna 7 op 10 zou politiejob niet aan familie aanraden