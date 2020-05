Afvalsector vraagt met klem: “Steek mondmaskers en handschoenen altijd in het restafval” ADN

11 mei 2020

11u44

Bron: Belga 7 De afvalsector vraagt met klem om mondmaskers, plastic handschoenen en papieren zakdoekjes na gebruik altijd in het restafval te deponeren. Deze hygiënische wegwerpitems horen niet thuis bij het pmd-afval of papier en karton, en al helemaal niet op de openbare weg.

Met het openen van de winkels en een toename van het openbare leven maandag, verwachten de Vlaamse lokale besturen, de afvalintercommunales en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een toename van hygiënische wegwerpitems zoals mondmaskers, plastic handschoenen en zakdoekjes in het afval.

Oproep

Alle betrokken partijen doen vandaag een oproep om deze wegwerpitems na gebruik altijd in het restafval te deponeren. Afvalophalers stellen vast dat deze items soms in het pmd-afval of papier en karton teruggevonden worden en helaas ook in het zwerfvuil. “Steek dit hygiënisch afval in uw restafvalcontainer of -zak of laat het achter in de vuilnisbak bij het verlaten van de winkel. Het afval wordt vervolgens in veilige omstandigheden verwerkt”, luidt het in een persbericht.

Veilig

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) ondersteunt de oproep: “We stellen vast dat wegwerpmaskers, handschoenen of zakdoekjes vaak bij het pmd-afval of papier en karton en zelfs op straat of in de natuur terecht komen. Aangezien deze afvalstromen in sorteerinstallaties verder uitgesorteerd worden, is dat uiteraard niet wenselijk om werknemers in veilige omstandigheden te kunnen laten werken. Via de restafvalzak of -container kan het afval perfect veilig ingezameld, opgehaald en verwerkt worden.”

Tot slot, wie de afvalberg niet nodeloos groter wil maken, kan natuurlijk gebruik maken van herbruikbare, wasbare mondmaskers. “Zo houden we het veilig voor elkaar en afvalarm.”

