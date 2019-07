Afvalbedrijf Net Brussel is “politieke tijdbom”: budget ontspoord, tot 50 miljoen euro te kort kg

01 juli 2019

08u07

Bron: Belga, Le Soir 0 De Brusselse overheidsdienst die instaat voor afvalophaling en -verwerking, Net Brussel, is er slecht aan toe: het budget is ontspoord, er is geen strategie en er zijn ernstige beheersproblemen aan de top. Dat schrijft Le Soir. De krant wijst naar "de rekruteringsmachine van de Brusselse PS" als oorzaak voor de problemen.

De laatste vijf jaar zijn de problemen nog verder toegenomen. De diensten aan de burger gingen er niet op vooruit, hoewel het budget uit de hand liep, en er werd ook geen structureel beleid rond afval gevoerd, schrijft de Franstalige krant, die zich baseert op verschillende anonieme bronnen. "Het is een ramp", zegt een van die bronnen.



De meeste kritiek wordt gereserveerd voor directeur-generaal Vincent Jumeau, die een PS-etiket heeft, en de bevoegde staatssecretaris, Fadila Laanan (PS). Beiden wijzen naar elkaar voor de verantwoordelijkheid.



Er ontbreekt 20 à 50 miljoen euro om de begroting voor 2019 sluitend te maken. Er zouden onder meer moeilijkheden zijn vanwege regionale subsidies, maar ook de "rekruteringsmachine van de PS" zou mee aan de basis liggen.



Op vijf jaar tijd zijn 492 extra agenten aangeworven, of een verhoging met 20 procent van het aantal personeelsleden en meer dan 20 miljoen euro extra personeelskosten. Een regeringsbron die in de krant geciteerd wordt, bevestigt dat staatssecretaris Laanan heeft aangeworven zonder daarvoor het geld te hebben of het akkoord van de regering.