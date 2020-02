Exclusief voor abonnees

Afspiegelingsregering, noodregering of een regering met experten: kan u nog volgen? Dit is wat het precies betekent

Fleur Mees

05 februari 2020

15u33

12

Al acht maanden zijn de regeringsonderhandelingen aan de gang. Tijd voor wat creatieve oplossingen, weg van de ‘voor de hand liggende’ pistes paars-groen-oranje of paars-geel, moeten een aantal politici gedacht hebben. Het idee van een afspiegelingsregering dat Joachim Coens (CD&V) gisteren lanceerde, bijvoorbeeld. Of wat dacht u van de expertenregering van Bart Tommelein (Open VLD) of de noodregering van Paul Magnette (PS). Kan u nog volgen? Wat het betekent, zetten we voor u op een rijtje.