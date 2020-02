Exclusief voor abonnees

Afspiegelingsregering, noodregering of een regering met experten: kan u nog volgen? Dit is wat het precies betekent

Fleur Mees

05 februari 2020

15u33

6

Al acht maanden zijn de regeringsonderhandelingen aan de gang. Tijd voor wat creatieve oplossingen, weg van de ‘voor de hand liggende’ pistes paars-groen-oranje of paars-geel, moeten een aantal politici gedacht hebben. Het idee van een afspiegelingsregering dat Joachim Coens (CD&V) gisteren lanceerde, bijvoorbeeld. Of wat dacht u van de expertenregering van Bart Tommelein (Open VLD) of de noodregering van Paul Magnette (PS). Kan u nog volgen? Wat het betekent, zetten we voor u op een rijtje.