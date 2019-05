Afscheidnemende parlementairen nemen 14 miljoen euro mee SPS

31 mei 2019

19u23 438 67 leden van het federaal parlement werden niet opnieuw verkozen, ook niet als opvolger. Door het systeem van de uittredingsvergoedingen kunnen de afzwaaiende Kamerleden samen maar liefst 14 miljoen euro opstrijken. Dat berekende de PVDA, die pleit voor de afschaffing van het systeem. De vergoedingen kunnen een probleem worden, zegt de partij: de Kamer begrootte voor deze uitgave maar 4 miljoen euro.

In België kunnen parlementsleden rekenen op een uittredingsvergoeding. Wanneer ze het parlement verlaten, krijgen ze hun parlementair salaris (9.742 euro bruto per maand) én hun forfaitaire onkostenvergoeding gewoon doorbetaald. En dat voor een periode die kan oplopen tot 48 maanden. “We moeten dit systeem gewoon afschaffen,” zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. “Afscheidnemende parlementairen kunnen bedragen opstrijken tot 450.000 euro. Dergelijke politieke privileges zijn onaanvaardbaar. Parlementsleden die tot 4 jaar na hun mandaat nog elke maand 6.000 euro netto op hun rekening uitbetaald krijgen, dat krijg je toch niet meer uitgelegd? De bevolking aanvaardt dat terecht niet meer, ook dát was het signaal dat de kiezer zondag gaf. De bevolking heeft het gehad met wereldvreemde politici die zichzelf riante salarissen toewijzen en tegelijk de bevolking vragen de broeksriem aan te spannen omdat we zogezegd boven onze stand leven.”

De PVDA stelt voor dat parlementsleden in het vervolg gewoon bijdragen aan de sociale zekerheid. Aan het eind van hun mandaat kunnen ze dan een beroep doen op hetzelfde sociale vangnet als andere werknemers, met dezelfde verplichtingen. De partij diende daarvoor begin dit jaar nog een wetsvoorstel in, maar dat werd niet goedgekeurd. “Wij dienen dit zo snel mogelijk opnieuw in,” aldus Mertens. “We moeten ook kijken of we de vergoedingen die nu zullen toegekend worden, niet kunnen aftoppen.”

Of alle politici die ook zullen opvragen, is niet zeker. Maar als ze dat doen, dreigt de begroting van het parlement in moeilijkheden te komen. De totale kost kan oplopen tot 14.145.384 euro, berekende de PVDA. Maar onder voorzitter Siegfried Bracke (N-VA) begrootte de Kamer van Volksvertegenwoordigers nog geen 3,7 miljoen euro. Er werd uitgegaan van slechts een veertigtal vertrekkers.