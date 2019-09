Afscheidnemend topman waarschuwt voor "explosie ACV van binnenuit” AW

23 september 2019

10u55

Bron: Belga 0 De spanningen tussen de Vlaamse en de Waalse vleugel van het ACV zijn "enorm" en dreigen de christelijke vakbond te doen scheuren. Dat zegt Tony Demonte, de afscheidnemende adjunct-secretaris-generaal van de Franstalige bediendecentrale CNE in La Libre Belgique. De besluitvorming binnen het ACV moet aangepakt worden, anders dreigt "de explosie van binnenuit", zegt hij.

Dat twee derde van de leden van het ACV Nederlandstaligen zijn en slechts een derde uit Franstalige België afkomstig is, stelt de vakbond voor steeds meer problemen, zegt Demonte. De sociologische en politieke verschillen worden volgens hem steeds duidelijker, bijvoorbeeld wanneer het gaat om dossiers als arbeidsduurvermindering en de manier van actievoeren.

Zo waren er tijdens de voorbije legislatuur heel wat sociale spanningen. Demonte: "Het was steevast Vlaanderen dat oplegde niet tot een algemene staking over te gaan. In Wallonië zouden we vaker voor hardere acties willen kiezen, voor meer linkse actiemaatregelen. (...) De laaghartigheid bij het ACV de voorbije vier jaar was het resultaat van het feit dat de Vlamingen geloofden in de impact van de CD&V binnen de (federale) regering. Wij geloofden daar niet in."

Splitsing?

Ondanks de duidelijke verschillen wil Demonte geen splitsing van het ACV. Hij ziet voordelen in een unitaire vakbond. "Maar we moeten met bepaalde zaken meer rekening gaan houden. Anders dreigt het ACV te ontploffen van binnenuit. Wat we vandaag zien, is de dictatuur van de meerderheid."

Demonte pleit voor andere beslissingsvormen, waarbij een maatregel bijvoorbeeld maar goedgekeurd zou kunnen worden als die een meerderheid heeft bij zowel Nederlands- als Franstaligen.