Afscheidnemend minister Bart Tommelein krijgt ‘Klootzakske’ Marc Coppens

21 december 2018

15u50 1

De collega’s van de Vlaamse Regering namen na de ministerraad afscheid van collega Bart Tommelein (Open Vld). De minister van Energie, Begroting en Financiën wordt op 1 januari burgemeester van Oostende. Tommelein werd overladen met cadeaus: pralines van Leonidas, drie flessen whisky en een set whiskyglazen, een rode das... Het opvallendste cadeau was evenwel een pakket ‘Klootzakskes’, blond bier met ballen uit West-Vlaanderen. Of er een diepere betekenis zit achter het geschenk is niet duidelijk. De minister benadrukte dat het afscheid bijzonder hartelijk verliep. Bovendien stond ook expliciet vermeld: ‘Voor de gewezen minister en allerminst een klootzakske.’(MAC)