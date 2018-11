Afscheidnemend Europees topambtenaar Delbeke: “Ons land durft geen grote beslissingen te nemen” IB

04 november 2018

06u59

In een interview met De Zondag neemt afscheidnemend Europees topambtenaar Jos Delbeke het Belgische klimaat- en energiebeleid op de korrel. "Ons politiek systeem mist daadkracht. We hebben vier ministers die bevoegd zijn voor energie. Di e bakkeleien over wie waarvoor verantwoordelijk is. Klimaat en energie zouden opnieuw federale bevoegdheden moeten worden. "

Delbeke was tot begin dit jaar directeur-generaal Klimaat van de Europese Commissie. Momenteel is hij senior adviser van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, maar die opdracht legt hij binnen enkele maanden neer.

Transport groot pijnpunt

"Transport is hét pijnpunt in ons land", zegt Delbeke, als hem gevraagd wordt naar een voorbeeld van wat het beleid moet doen. "Ik zie echter geen coherent beleid. (...) Wat moet gebeuren, weet iedereen: het gebruik van de wagen moet duurder, het openbaar vervoer goedkoper."

"Ik stel vast dat ons land geen grote beslissingen durft te nemen, en vooral: durft uit te voeren. Ik vrees dat ons politiek systeem daadkracht mist. We hebben vier ministers die bevoegd zijn voor energie. Wat doen die? Te veel bakkeleien over wie waarvoor verantwoordelijk is. Klimaat en energie zouden opnieuw federale bevoegdheden moeten worden."

Volgens Delbeke leveren echter niet alle ministers slecht werk. Zo looft hij Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) omdat die het enthousiasme over hernieuwbare energie aanwakkert.