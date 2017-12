Afscheid van peuter Elly (2): "Jij was het zonnetje in ons huis, je sprong, je lachte. Je was zo mooi” Jeffrey Dujardin

18u07

Bron: Eigen berichtgeving 4 Jeffrey Dujardin De kerk van Oosteeklo bleek zaterdagochtend te klein voor alle mensen die de kleine Elly Buysse (2) een laatste groet wilden brengen en steun wou betuigen aan haar familie. Hun engeltje Elly was gewelddadig om het leven gebracht door de vriend van haar mama. Een dertigtal mensen volgden het afscheid zelfs rechtstaand. De opkomst was groot.

De kerk was muisstil toen het kistje binnengebracht werd, het gehuil van de familie ging door merg en been. Bij het kistje, Bumbalu, de favoriete knuffel van Elly en een grote ballon. De ceremonie begon met de priester die het woord nam en zei wat iedereen voelde, onrecht. “Je leven was veel te kort. We hadden andere plannen met jou. Je zou moeten leven en spelen, je had nog een heel leven voor je.” Bij Elly werden witte rozen neergelegd, een breekbaar, kwetsbaar teken van hoop voor hun engeltje.

“Waarom moest je gaan? Hoe moet ik aan je broertje Milow uitleggen dat ik nooit geen verhaaltjes meer kan voorlezen voor jullie beide. Oma van Elly

De oma van Elly liet een afscheidsbrief voorlezen die iedereen bij de keel greep. “Elly, je was mijn engeltje. Nu jij er niet meer bent, maakt het leven met niet meer bij. Jij was het zonnetje in ons huis, je sprong, je lachte. Je was zo mooi.” Het verdriet van het verlies van haar kleinkind is immens, “Waarom moest je gaan? Hoe moet ik aan je broertje Milow uitleggen dat ik nooit geen verhaaltjes meer kan voorlezen voor jullie beide. ’s Avonds voor het slapengaan zal ik uw sterretje daarboven zien staan.”

Bij het naar buiten brengen van de kist werden ook liedjes van K3 en Bumba gespeeld en een kort tekstje voorgelezen. Een zeer pijnlijk en droevig moment waarbij een ballon werd losgelaten en de familie en vrienden steun zochten bij elkaar.

Mishandeling

Kleine Elly was woensdag 22 november in het UZ Gent overleden na verregaande mishandelingen. De 29-jarige Kenneth S. uit Menen, de nieuwe vriend van Elly's mama, zit als verdachte in de cel en is aangehouden door de raadkamer. Kenneth had in het ziekenhuis verklaard dat Elly flauwgevallen was toen ze met haar blokjes aan het spelen was. Verzinsel, zo lijkt het.

Dat zei ook Elly’s vader, Davy, in onze krant. “Uit onderzoek bleek dat de pancreas van Elly volledig kapot was. Haar buikje was enorm gezwollen. De dokter vergeleek de verwondingen met wat er zou gebeuren na de stamp van een paard." Papa Davy is gebroken. "Woensdag is ons prinsesje overleden. We hadden al vermoedens dat Kenneth gewelddadig was, maar wat konden we doen? Ik kon toch moeilijk naar de politie stappen om te zeggen dat mijn dochtertje niet mee wilde met haar mama?"

Kenneth S., die verslaafd zou zijn aan drugs, werd de jongste jaren al verschillende keren veroordeeld voor stalking en belaging. Hij schrikt er ook niet voor terug om doodsbedreigingen te uiten. De man staat in zijn omgeving bekend voor zijn losse handen. Zijn partners krijgen regelmatig klappen. Een van hen moest ooit door de buren worden opgevangen omdat ze poedelnaakt op straat was gegooid. De mama van Elly, zijn meest recente vriendin, had omwille van het aanhoudende fysieke geweld de relatie met hem verbroken, maar drie weken geleden trok ze dan toch weer bij hem in.

Hopelijk komt er toch enige rechtvaardigheid voor hun klein engeltje Elly, zoals de priester ook zei tijdens de dienst.