Afscheid van oudste atlete van ons land Ronny De Coster

17u36

Bron: Eigen Berichtgeving 0 Ronny De Coster In het Oost-Vlaamse Ename bij Oudenaarde is vandaag afscheid genomen van Rachel Hanssens (88). De oudste nog actieve atlete van ons land was vorige week overleden. "Ze was niet alleen een grote sportfiguur, maar ook een grote dame", getuigden kennissen.

Over de kist van Rachel Hanssens was een vlag van de Oudenaardse atletiekclub KASVO gedrapeerd. "Rachel is bij ons aangesloten in 1962 en was de eerste Belgische kampioene voor Oudenaarde in het speerwerpen. Haar clubliefde was bijzonder groot. Rachel was een groot voorbeeld voor de jeugd", getuigde een bestuurslid van de atletiekclub.

Maar liefst 48 wereldtitels, 58 Europese en 106 Belgische titels heeft Rachel Hanssens behaald. Rachel is ook houdster van 9 wereld- en 32 nationale records, en werd vijf keer verkozen tot Master van het Jaar.



Rachel Hanssens werd tijdens de uitvaart niet alleen geprezen als ongeëvenaarde sportvrouw, maar ook als een grote dame. "Graag gezien, zoveel gegeven en zo veel betekend", zo werd zij tijdens het eerbetoon getypeerd.