Afscheid van Marieke Vervoort jv

29 oktober 2019

09u56 4 Vandaag nemen familie en vrienden in besloten kring afscheid van Marieke Vervoort. De paralympisch kampioene overleed vorige week dinsdag op 40-jarige leeftijd. Ze leed al sinds jonge leeftijd aan een progressieve spierziekte. De uitvaartplechtigheid begint om 11 uur. Dan zal de kist van ‘Wielemie’ worden binnengedragen. Nog vóór dat moment krijgen de genodigden gelegenheid tot groeten. Je kan de ceremonie hier live volgen.

Haar papa Jos en enkele vrienden van Wielemie - onder wie Tom Waes en Eric Goens - zullen tijdens de dienst het woord nemen. Andere sprekers zijn Johan Marchand, Lieve Bullens en burgemeester van Diest, Christophe De Graef. Guy Swinnen zal live het nummer ‘Time’ van The Scabs brengen. Ook Stan Van Samang zal live zijn hit ‘Een Ster’ zingen. Er zijn verder live optredens van Kathleen Vandenhoudt en van Keruna. ‘Rood’ van Marco Borsato komt eveneens aan bod. De kist zal naar buiten worden gedragen op de tonen van ‘Somewhere over the rainbow’.

“Marieke heeft aan mij gevraagd om vandaag een nummer te brengen”, zegt Guy Swinnen, zanger van The Scabs en stadsgenoot van Wielemie, voor onze camera. “Niet eenvoudig, maar ik ben zeer blij dat ik als Diestenaar en als vriend van haar hier kan staan vandaag om eer te betuigen.” Swinnen zal ‘Time’ zingen, “iets wat Marieke nog wel graag had gehad”, aldus de zanger. “Ik vind haar een zeer moedige vrouw. Ondanks de verschrikkelijke tegenslagen in haar leven, heeft ze daar helemaal iets fantastisch’ van gemaakt en is ze als kampioene geëindigd”, zegt Swinnen. Hij besluit dat ‘Wielemie’ van haar afscheid een feest wou maken, vandaar ook de locatie van de plechtigheid in een feestzaal: “Dat typeert haar.”