Afscheid van Marieke Vervoort: “Ook in liefde en vriendschap behaalde je goud” jv vdt

29 oktober 2019

09u56 35 Vandaag nemen familie en vrienden in besloten kring afscheid van Marieke Vervoort. De paralympisch kampioene overleed vorige week dinsdag op 40-jarige leeftijd. Ze leed al sinds jonge leeftijd aan een progressieve spierziekte. De uitvaartplechtigheid begint om 11 uur. Dan zal de kist van ‘Wielemie’ worden binnengedragen. Nog vóór dat moment krijgen de genodigden gelegenheid tot groeten. Je kan de ceremonie hier live volgen.

Haar papa Jos en enkele vrienden van Wielemie - onder wie Tom Waes en Eric Goens - zullen tijdens de dienst het woord nemen. Andere sprekers zijn Johan Marchand, Lieve Bullens en burgemeester van Diest, Christophe De Graef. Guy Swinnen zal live het nummer ‘Time’ van The Scabs brengen. Ook Stan Van Samang zal live zijn hit ‘Een Ster’ zingen. Er zijn verder live optredens van Kathleen Vandenhoudt en van Keruna. ‘Rood’ van Marco Borsato komt eveneens aan bod. De kist zal naar buiten worden gedragen op de tonen van ‘Somewhere over the rainbow’.

“Marieke heeft aan mij gevraagd om vandaag een nummer te brengen”, zegt Guy Swinnen, zanger van The Scabs en stadsgenoot van Wielemie, voor onze camera. “Niet eenvoudig, maar ik ben zeer blij dat ik als Diestenaar en als vriend van haar hier kan staan vandaag om eer te betuigen.” Swinnen zal ‘Time’ zingen, “iets wat Marieke nog wel graag had gehad”, aldus de zanger. “Ik vind haar een zeer moedige vrouw. Ondanks de verschrikkelijke tegenslagen in haar leven, heeft ze daar helemaal iets fantastisch’ van gemaakt en is ze als kampioene geëindigd”, zegt Swinnen. Hij besluit dat ‘Wielemie’ van haar afscheid een feest wou maken, vandaar ook de locatie van de plechtigheid in een feestzaal: “Dat typeert haar.”

Onder de genodigden zijn ex-judoka Gella Vandecaveye, ex-atlete Svetlana Bolshakova, Michel Van de Brande en Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

“Ook in liefde en vriendschap behaalde je goud”, zei voorgangster Liesbeth Goossens in haar verwelkoming. Na een woordje van Mariekes vriend Johan Marchand, met wie ze samen in Pellenberg revalideerde, begon Goossens met een overzicht van het leven van Wielemie. De voorgangster heeft het niet alleen over Mariekes uitgesproken talent voor allerlei sporten, maar ook over haar tekentalent. “Dat heb jij van mij geërfd, mama”, zei ze tegen haar moeder. Dan stak haar spierziekte de kop op. Ze belandde in een rolstoel. Toch bleef ze doorzetten en bleef ze sporten. “Marieke, altijd de duimen omhoog.” Over de laatste maanden van Mariekes leven zei Goossens dat de kampioene soms de kracht niet meer had om de gordijnen te openen: “Het wordt stil in huis.”

Dan is het de beurt aan Guy Swinnen, die een akoestische versie van ‘Time’ brengt. Ondertussen worden er foto’s van Marieke getoond.

Goossens legt uit hoe belangrijk ‘Rood’, de hit van Marco Borsato en Mariekes lievelingskleur, voor haar was. Het lied kon niet ontbreken op de afscheidsplechtigheid van de paralympische kampioene.

Mariekes meter Lieve Bullens neemt het woord: “Je straalde rust uit. Deze rust is nu een oorverdovende stilte.” Bullens noemt haar vriendin “een prachtig mens met kantjes maar vooral met gouden randjes”: “Je bent een kunstwerk van het leven”.

Ook Mariekes begeleidingshond Zenn is aanwezig om afscheid te nemen van baasje ‘Wielemie’.

De ouders van Marieke steken dan een vlam aan, wat even niet wil lukken. Applaus weerklinkt als het vuur brandt. Mama Odette kan de tranen niet bedwingen.