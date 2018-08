Afscheid van Maithili (13): "Draag geen sobere, zwarte kledij. Thili hield van kleurtjes" Tienermeisje wordt morgen begraven in Assebroek Mathias Mariën

06 augustus 2018

12u55

Bron: Eigen berichtgeving 0 Morgen om 10 uur wordt afscheid genomen van Maithili Vanhille (13) in de Maria Assumptakerk in Assebroek. Het meisje verloor vorige week haar lange strijd tegen een zeldzame hersenstamtumor.

De familie van Maithili roept alvast op om geen sobere, zwarte kledij te dragen tijdens de uitvaart. "Kom maar gewoon in de kledij waar je je goed in voelt", zeggen de ouders. "Het wordt warm en zomers. Bovendien hield Thili van kleurtjes." De familie wil op die manier een gepast afscheid geven aan het meisje dat tot het einde moedig vocht tegen de ziekte. Wie de uitvaart wil bijwonen, zakt best tijdig af naar de kerk. Er wordt heel wat volk verwacht.