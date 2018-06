Afscheid van Kevin (38), slachtoffer van ontplofte obus, met claxon Lieven Samyn

02 juni 2018

12u56

Bron: Eigen berichtgeving 4 Met enkele stevige toeters van de claxon van de vrachtwagen van hun papa. Op die manier namen Mauro (10) en Zita (7) vandaag in Meulebeke afscheid van hun vader Kevin Braekevelt (38). De medezaakvoerder van het gelijknamige grondwerkbedrijf uit Tielt overleed vorige vrijdag bij een ontploffing toen hij in het bedrijf een obus uit de Eerste Wereldoorlog wou openen.

Honderden familieleden, kennissen en vrienden van Kevin verzamelden deze voormiddag in aula ‘De Aster’. De afscheidsplechtigheid stond bol van persoonlijke getuigenissen van zijn ouders Wim en Mia, zussen Fien en Ine, een vriend, een vriendin,… “Je was een prachtig specialleke”, aldus zus Fien. Zijn ouders herinnerden zich de straffe stoten die hij in zijn jeugd uithaalde, maar toonden vooral hoe trots ze op hun zoon waren.

Kevin werkte samen met zijn vader Wim in hun grondwerkbedrijf. “Je had vaak een engelbewaarder maar die was er vrijdag even niet.” Door samenwerking met archeologen op een werf in de Ieperse regio had Kevin recent een gezonde interesse voor de Eerste Wereldoorlog ontwikkeld. Hij zag er regelmatig hoe de ontmijningsdienst DOVO opgegraven obussen onschadelijk kwam maken. Overtuigd dat een obus die per abuis was afgevoerd naar het bedrijf in Tielt onschadelijk was omdat de kop en het ontstekingsmechanisme er al af waren, probeerde hij het projectiel te openen. Met fatale gevolgen.

Geprojecteerde foto’s tijdens de afscheidsplechtigheid toonden vooral hoe Kevin vaak veel plezier maakte met zijn twee oogappels Mauro en Zita tijdens uitstapjes. “Zes handen op een buik”, klonk het. De twee kinderen legden zonnebloemen op de kist van hun vader. Alle aanwezigen kregen op het einde ook een zakje zonnebloempitjes mee, in de hoop dat ze gezaaid zullen worden en Kevin op die manier herinnerd kan worden. ‘Kleine jongen’ van André Hazes, ‘Samen voor altijd’ van Marco Borsato, ‘Mandy’ van Barry Manilow, zelfs ‘Slekke’ van Johny Turbo luisterden als favoriete liedjes de plechtigheid op.