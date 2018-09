Afscheid van het sigarettenpakje

Regering beslist dat alle pakjes er hetzelfde uit zien

Sander Van den Broecke

07 september 2018

Alle sigarettenpakjes zien er binnenkort hetzelfde uit, heeft de ministerraad beslist. Dat is goed nieuws, want onderzoek bewijst dat kleuren en logo’s jonge mensen aan het roken zetten. Maar afscheid nemen doet bijna altijd een beetje pijn, zelfs al dat de beste oplossing is. Sigarettenpakjes waren visitekaartjes van de tijdsgeest, en de mooiste waren miniatuurkunstwerkjes.