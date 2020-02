Afschaffing woonbonus levert 311 miljoen euro extra op Redactie

20 februari 2020

10u45

Bron: Belga 1 Door de nakende afschaffing van de woonbonus kregen de notarissen in de laatste maanden van vorig jaar duizenden extra dossiers te verwerken. Dat leverde Vlaanderen 311 miljoen euro meer registratierechten op dan in 2018, meldt De Tijd.

"De belastinginkomsten uit verwerving stegen van 2,45 naar 2,72 miljard en de inkomsten uit hypotheken van 163 naar 204 miljoen", zegt minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA). "Het gaat niet uitsluitend om nieuwe aankopen, maar de tendens is duidelijk.”

Alles samen stegen de gewestbelastingen vorig jaar maar met 175 miljoen euro. Dat komt vooral omdat voor 126 miljoen minder inkomsten uit erfenissen en schenkingen geregistreerd werden.

De impact op de begroting is gunstig. Terwijl de Vlaamse regering in oktober uitging van een overschot van 152 miljoen in 2019, blijkt dat nu 275 miljoen te zijn. Zelfs na de aftrek van de investeringsuitgaven voor het Oosterweelproject - dat buiten de begrotingsdoelstellingen wordt gehouden - blijft 213 miljoen over. Het bedrag gaat naar schuldafbouw.