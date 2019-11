Afschaffing van Senaat ligt op tafel Astrid Roelandt en Isolde Van Den Eynde

23 november 2019

05u25 14 Het opdoeken van de Senaat komt dichterbij. Het plan staat in de nota van informateur Paul Magnette (PS) en geen enkele partij heeft er nog grote bezwaren tegen. Ook voor de Franstaligen lijkt de afschaffing intussen bespreekbaar.

De Senaat werd bij de zesde staatshervorming al grondig uitgekleed, maar komt nog acht keer per jaar samen. Dat Magnette de volledige afschaffing van de Senaat in zijn nota opneemt, lijkt een geste naar N-VA, maar ook Groen, Open Vld en sp.a - op senator Bert Anciaux na - toonden zich er in het verleden al voorstander van. Intussen lijkt geen enkele partij nog fundamentele problemen te hebben met het afschaffen van de Senaat, ook de Franstaligen niet.

Let wel: de nota van Magnette is geen akkoord, maar een kader op basis waarvan gepraat wordt. De Senaat kan ten vroegste in 2024 opgedoekt worden. Voor de afschaffing is een grondwetswijziging nodig, maar de nodige artikelen zijn nog niet opengesteld voor herziening.



De afschaffing van de Senaat past in een hoofdstuk rond het efficiënter organiseren van de overheid. In zijn nota suggereert Magnette om in plaats van de Senaat in de toekomst in te zetten op nieuwe vormen van ‘participatieve democratie’, waarbij de gewone burger meer betrokken wordt bij het beleid. Zowel de groenen als de PS hadden daar in de campagne voorstellen rond gelanceerd.

