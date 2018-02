Afrit E40 in Merelbeke versperd door gekantelde vrachtwagen Jurgen Eeckhout

12 februari 2018

10u40

Bron: Eigen berichtgeving

De afrit van de E40 in Merelbeke, komende van Brussel, is volledig versperd na een verkeersongeval. Een vrachtwagenchauffeur verloor de controle over het stuur van zijn truck, waardoor die kantelde en achterstevoren op zijn zijkant tot stilstand kwam. Gelukkig voor de man kon de vrachtwagen niet verder schuiven door stevige bomen aan de zijkant van de afrit. De bestuurder bleef ongedeerd.

Momenteel zijn de takelwerkzaamheden aan de gang. Die zouden nog een klein uur in beslag nemen. Op de plaats van het ongeval zijn in het verleden al regelmatig vrachtwagens gekanteld. De snelheidsbeperking bedraagt er in het bochtig gedeelte van de afrit 50 kilometer per uur, maar vaak werd die snelheid niet gerespecteerd.