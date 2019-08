Afrikamuseum Tervuren voert ethische code in voor publieke activiteiten in museum of park na ophef over Thé Dansant HL

08 augustus 2019

16u31

Bron: Belga 4 De directie van het Afrikamuseum in Tervuren maakt werk van een ethische code voor publieke activiteiten in het museum of park om ervoor te zorgen dat de organisatoren het Afrikaanse continent met respect behandelen. Dat meldt directeur Guido Gryseels in reactie op de negatieve reacties op de Afrohouseparty die Thé Dansant afgelopen zondag organiseerde in het park.

Ook Gryseels stoorde zich aan enkele clichématige facetten van de organisatie. "Zo konden de schedels en doodshoofden op het podium echt niet door de beugel. Op de affiche prijkte een giraf in de savanne met een ondergaande zon op de achtergrond. Het is het clichébeeld van 'Afrika heeft de natuur en wij de cultuur'. Dat er een man rondliep met een gezicht dat zwart geschminkt was, is gewoon dom. Ook de oproep van de organisatoren om met aangepaste Afrikaanse kledij te komen vonden wij een brug te ver. Daartegen hebben we vooraf geprotesteerd", aldus Gryseels.

Om dergelijke toestanden te vermijden bereidt Gryseels momenteel een ethische code voor die meteen van toepassing zal zijn bij komende evenementen. "We weten heel goed dat wij sinds de heropening van het Afrikamuseum nauwlettend in de gaten worden gehouden en we doen onze uiterste best om de clichébenadering van Afrika te vermijden en het hedendaags Afrika aan bod te laten komen met zijn ondernemers, kunstenaars... Onze toestemming voor externe activiteiten in het museum of park willen we in de toekomst dan ook afhankelijk maken van een respectvolle behandeling van het Afrikaanse continent.”