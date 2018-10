Afrikaanse varkenspest rukt verder op: nu al 70 besmette everzwijnen kg

09 oktober 2018

12u35

Het aantal everzwijnen dat met Afrikaanse varkenspest is besmet is opgelopen tot 70. Dat meldt de Waalse minister van Landbouw René Collin (cdH). Vorige week vrijdag maakte het kabinet-Collin nog gewag van 44 besmette dieren.

In totaal zijn nu al 126 everzwijnen onderzocht, waarvan 99 binnen de veiligheidsperimeter van 63.000 hectare. Van die 126 zijn er dus 70 besmet met Afrikaanse varkenspest, allemaal dieren binnen de afgebakende zone. De stalen van dieren buiten de perimeter zijn tot nu toe allemaal negatief, benadrukt de minister. De Afrikaanse varkenspest is sinds half september in het land.