Afrikaanse varkenspest in Duitsland is slecht nieuws voor Belgische varkenssector

11 september 2020

18u30

Bron: Belga 4 Het opduiken van de Afrikaanse varkenspest in Duitsland betekent zeer slecht nieuws voor de Belgische varkenshouders en de vleessector. De al lage varkensprijzen dreigen nog meer onder druk te komen, waarschuwt de sector.

In Duitsland is deze week voor het eerst de Afrikaanse varkenspest opgedoken. Aan de grens met Polen werd een dood everzwijn aangetroffen, dat besmet blijkt. Het virus is dodelijk voor dieren, maar onschuldig voor de mens.

Het opduiken van het virus in Duitsland betekent meteen "zeer slecht nieuws" voor de Belgische varkenssector, vreest Febev, de Federatie van het Belgisch Vlees.

Duitsland, de grootste producent van varkensvlees in Europa, dreigt immers niet meer te mogen uitvoeren naar een hele reeks landen. Zuid-Korea legde al een exportverbod op. De Duitse vleesbedrijven zullen als gevolg hun eigen en de Europese markt overspoelen met varkensvlees. Terwijl Duitsland net voor België een belangrijke exportmarkt is: meer dan een derde van het Belgisch varkensvlees gaat richting de Duitse markt. Gevolg: de Europese markt dreigt overspoeld te raken met varkensvlees, "waardoor er druk op de prijzen zal komen, en de marges zullen dalen", vreest Febev-gedelegeerd bestuurder Michael Gore.



De sector hoopt daarom dat het binnenkort weer varkensvlees naar een hele reeks andere landen - zoals China en Zuid-Korea - zal mogen uitvoeren. Vandaag mag dat niet, nadat in ons land in 2018 Afrikaanse varkenspest opdook. De sector hoopt in oktober bij de Internationale Organisatie voor Diergezondheid (OIE) de procedure te kunnen opstarten om ons land virusvrij te verklaren, en op die manier de export naar die landen weer te kunnen oppikken.