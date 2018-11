AfricaMuseum plaatst kritische tekst bij herdenkingsmonument Leopold II in park Tervuren KVDS

23 november 2018

06u40

De directie van het AfricaMuseum in Tervuren gaat bij het herdenkingsmonument 'The Congo, I presume?' - met een borstbeeld van Leopold II - een bord plaatsen met een kritische tekst over onze vorst. Die hield lelijk huis in onze toenmalige kolonie.

Het monument van Tom Frantzen werd in 1997 in het park van Tervuren geplaatst naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de koloniale tentoonstelling, die indertijd in Tervuren georganiseerd werd in de marge van de wereldtentoonstelling dat jaar.

Trofeeën

Het herdenkingsmonument staat in de parktuin, voor het museum. Op het nieuwe bord zal te lezen zijn: "Niet mis te verstaan herdenkingsmonument naar aanleiding van 100 jaar Koloniale Tentoonstelling 1897-1997. Drie Afrikaanse krijgers in schitterende klederdracht, maar met afgehakte voeten, staan 'tentoongesteld' als ware het drie persoonlijke trofeeën van koning Leopold II”.





Ook wordt doorverwezen naar een tekst op de website van het museum. In die tekst wordt gesteld "dat deze beeldengroep het enige antikoloniale beeld is in ons land en bijgevolg beschouwd kan worden als een unicum". Er wordt verwezen naar de manier waarop een olifant en leeuw wegkijken van het borstbeeld van Leopold II. In het geval van de olifant is dat "omdat deze zich symbolisch distantieert van de ivoorroof". De pauw aan de achterkant van het borstbeeld van Leopold II "is een niet mis te verstane verwijzing naar 's mans ijdelheid, megalomanie en hoogmoed".

Na meer dan vijf jaar renovatie opent het nieuwe AfricaMuseum op zaterdag 8 december de deuren. Het gebouw werd niet alleen gerenoveerd, maar kreeg ook inhoudelijke aanpassingen. Het museum draagt volgens de uitnodiging voor de opening "een nieuwe inhoudelijke boodschap' uit, waarbij de dekolonisatie van het museum een belangrijk uitgangspunt is".

Of het Belgische vorstenpaar de opening zal bijwonen, is nog onduidelijk. De museumdirectie weet hiervan alleszins nog niets.