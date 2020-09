Afreizen naar rode zones niet langer verboden, maar strikt afgeraden vanaf vrijdag IB

22 september 2020

00u16

Bron: Belga 2 Vanaf 25 september zal het niet langer verboden, maar strikt afgeraden worden om naar rode zones af te reizen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin gisteravond meegedeeld. Daarmee keert Buitenlandse Zaken terug naar de formulering van reisadviezen zoals die voor de coronacrisis bestond.

"Deze beslissing van de regering kadert in onze wil om tot een grotere Europese coördinatie te komen", zo verklaarde Goffin maandagavond. België was het enige Europese land dat reizen naar rode zones verbood in plaats van af te raden.

De Europese Commissie stelde onlangs voor om een gemeenschappelijke kleurencode voor de hele Europese Unie in te voeren. Dat voorstel is "gunstig onthaald door de lidstaten", aldus Goffin, die maandag een vergadering met zijn Europese ambtgenoten had.

Volgens de minister moet er op Europees niveau nog veel werk verzet worden. Maar de aanpassing van de Belgische reisadviezen vormt alvast "een belangrijke stap met het oog op een echte coördinatie", aldus Goffin.