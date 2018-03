Afpersers bedreigen Phaedra Hoste: "Betaal 500 euro of masturbatievideo komt online" HR

26 maart 2018

21u16

Bron: VTM Nieuws 9 Afpersers hebben beelden weten te bemachtigen van Phaedra Hoste, waarop ze zich voor de webcam masturbeert terwijl ze porno aan het kijken is. Tenminste, dat beweren de oplichters in een mailtje dat ze haar stuurden. Zo'n beelden kunnen helemaal niet bestaan, vertelt Phaedra in VTM Nieuws. "Ik wil waarschuwen voor zo'n oplichters."

“Goeiemiddag. Ik wil niemand veroordelen en ik denk niet dat het verkeerd is om jezelf van tijd tot tijd te bevredigen, maar als je naasten hier getuige van zijn, is dat natuurlijk een grote schande”, zo staat in het mailtje dat Phaedra kreeg. "Ik hou je al een tijdje in de gaten omdat ik je gehackt heb door middel van een trojan virus in een advertentie op een pornowebsite." De hackers willen 500 euro, te betalen via bitcoin, anders zullen de beelden verspreid worden.

Ongerust is Phaedra Hoste niet, aangezien "dergelijke filmpjes niet kunnen bestaan", zegt ze. Maar ze wil dus wel anderen waarschuwen om hier niet op in te gaan. De politie krijgt de laatste tijd wel vaker van soortgelijke klachten, al zijn er niet meteen cijfers over.

Webcam afplakken

Sommige mensen zouden ook echt een link krijgen, waarop ze beelden van zichzelf te zien krijgen. De politie raadt daarom iedereen aan om zijn webcam steeds af te plakken. Je kan ook je webcam volledig uitschakelen.