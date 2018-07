Afkoeling nodig? Dit openluchtzwembad is morgennacht open

25 juli 2018

Omdat het twee dagen lang al meer dan 30 graden is en het ‘s avonds niet meteen afkoelde, kon je afgelopen nacht zwemmen in het West-Vlaamse Wielsbeke. Ook morgenavond is het openluchtzwembad nog open.