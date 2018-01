Afghaanse messentrekker Gent-Sint-Pieters blijft in de cel Sam Ooghe

29 januari 2018

13u20 0 Siraj N. (28), de Afghaan die vorige week in Gent agenten van de spoorwegpolitie aanviel met een mes en daarbij neergeschoten werd, blijft in de cel. Dat besliste de Gentse raadkamer. Wat de man bezielde, is nog steeds niet duidelijk. Volgens zijn advocaat Ercan Tok zijn terroristische motieven al zeker uitgesloten. Mogelijk geeft Tok later vandaag nog uitleg.

De Afghaan is een erkende vluchteling die al twee jaar in Gent woonde, niet ver van het Sint-Pietersstation. Hij was niet gekend bij het gerecht en leek prima ingeburgerd. Volgens zijn huisgenoten sprak hij een goed woordje Nederlands en waren er met de man nooit problemen. Hij vluchtte in 2015 van de Taliban en liet in zijn thuisland zijn vrouw en kinderen achter.

Vorige week dinsdag viel hij twee agenten van de spoorwegpolitie aan. Daarbij werd hij neergeschoten. Hij raakte levensgevaarlijk gewond, maar na een operatie was zijn toestand stabiel. Zijn aanhouding werd vandaag bevestigd door de raadkamer. Hij blijft voorlopig dus nog in de cel. De man wordt beschuldigd van poging tot doodslag. Zijn advocaat laat weten dat ze niet in beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer.