Afghaanse en Turkse scholieren op de vuist in Ledeberg: drie minderjarigen opgepakt Sam Ooghe

28 januari 2018

12u34

Er zijn beelden opgedoken van een vechtpartij tussen een groep Afghaanse en Turkse scholieren van een middelbare school in Ledeberg. Zowel donderdag- als vrijdagnamiddag waren er spanningen. De politie pakte drie jongeren op.

"Het gaat duidelijk om een conflict tussen enerzijds Afghanen, en anderzijds Turken", zegt Dirk De Sutter, woordvoerder van de Gentse politie. "Maar de oorzaak van de spanningen is mij onduidelijk. Op internationaal vlak is er alleszins geen probleem tussen Afghanen en Turken. Het moet zijn dat er spanningen heersen op school, die na de uren vertaald worden naar vechtpartijen op straat."

Minderjarigen

Donderdagnamiddag kwam het al tot schermutselingen in de buurt van de school. Daarom was de politie vrijdag preventief aanwezig. Dat verhinderde niet dat er opnieuw gevochten werd. "De politie moest om bijstand vragen, omdat beide groepen zich op een bepaald moment samen tegen onze agenten begonnen te keren", zegt De Sutter. "Drie personen werden bestuurlijk aangehouden." Uiteindelijk zouden minstens vijf politieploegen ter plaatse komen. Lijnbussen moesten ook omrijden om het Ledebergplein te mijden.

Later die avond werden de opgepakte minderjarigen alweer opgehaald in het commissariaat door hun ouders. Hoe ze gestraft zullen worden, is onduidelijk, aangezien het gaat om onderzoek naar minderjarigen. Daarover mogen politie en parket niets kwijt.