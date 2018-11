Afghaan (25) randt minderjarig meisje in Lier aan 'omwille van strikte regels tijdens ramadan’ mvdb

15 november 2018

20u12

Bron: Belga 0 Een 25-jarige Afghaan heeft zich vandaag voor de correctionele rechtbank van Mechelen moeten verantwoorden voor aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige. Hij kneep het slachtoffer in de billen, likte en kuste haar en greep dan naar haar schaamstreek. De man was naar eigen zeggen gefrustreerd door de strikte regels die de ramadan (de islamitische vastenmaand) oplegt.

Hij kruiste zijn slachtoffer in juni dit jaar aan het station van Lier waarop hij haar achterwerk greep, zich excuseerde en wegliep, maar dan terugkwam en haar likte en kuste en dan zijn hand over haar schaamstreek liet gaan. “Mijn cliënt was zijn seksuele driften niet de baas, hij komt uit een land waar seks taboe is en kreeg thuis nooit informatie over meisjes en vrouwen. Hij beseft nu zeer goed dat wat hij deed grensoverschrijdend is en zal zich daar niet meer aan bezondigen”, verklaarde zijn advocaat Pieter De Wit.

“Heel moeilijk om hem een verplichte cursus te laten volgen”

Het parket vroeg een straf van tien maanden met uitstel, maar niet gekoppeld aan voorwaarden. “Deze man spreekt onze taal niet, het zou heel moeilijk zijn om hem een verplichte cursus te laten volgen”, klonk het. De verdediging vroeg een werkstraf en benadrukt dat de man intussen Nederlandse les volgt en volop werkt aan zijn integratie. Vonnis op 13 december.