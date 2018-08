Afghaan (23) overgiet Pakistaan met hete olie na ruzie in Lanaken MARCO MARIOTTI

27 augustus 2018

11u19

Bron: Eigen berichtgeving 54 Een Afghaan (23) uit Lanaken heeft vrijdagnacht een Pakistaan zwaar toegetakeld na een uit de hand gelopen discussie. Het slachtoffer werd daarbij overgoten met hete olie en liep derdegraads brandwonden op aan de armen, en eerstegraads wonden in het gezicht en hals.

De man ligt sindsdien in het ziekenhuis. Hij is niet meer in levensgevaar. De feiten speelden zich af in een carwash aan de Bilzerbaan in Lanaken. De dader sloeg op de vlucht en wordt nog steeds opgespoord. Politie Lanaken-Maasmechelen onderzoekt de feiten.