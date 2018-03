Afgezette Catalaanse ministers worden niet actief opgespoord in ons land KVE

26 maart 2018

19u54

De afgezette Catalaanse ministers Meritxell Serret i Aleu, Antoni Comín i Oliveres en Lluís Puig, staan ter beschikking van het Belgische gerecht en worden dan ook niet actief opgespoord. Dat meldt het Brusselse parket. Het Spaanse gerecht reactiveerde vrijdag de Europese aanhoudingsbevelen (EAB) tegen de ministers, maar het Brusselse parket heeft nu, via Eurojust, bijkomende informatie gevraagd aan de Spaanse gerechtelijke overheid. Welke informatie precies gevraagd werd, wenst het parket niet mee te delen.

De drie ministers worden samen met Carles Puigdemont en Clara Ponsatí i Obiols in Spanje vervolgd voor ambtsmisdrijf en ongehoorzaamheid, rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing. Daarop staat een maximumstraf van 30 jaar. De Spaanse rechter had tegen hen EAB's uitgevaardigd nadat de vijf in Madrid niet voor de rechter waren verschenen. Die EAB's werden op 5 december ingetrokken, maar afgelopen vrijdag gereactiveerd.

"We kunnen bevestigen dat we in contact staan met de raadslieden van mevrouw Serret en de heren Comin en Puig", zegt Brussels parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Hun cliënten staan ter beschikking van de Belgische justitie. Om die reden en aangezien er geen manifest vluchtgevaar is, worden mevrouw Serret en de heren Comin en Puig niet actief opgespoord."

De drie ministers werden tot op heden niet verhoord of voorgeleid bij een Belgische onderzoeksrechter, aldus nog het parket. "Mogelijk zal dit in de nabije toekomst het geval zijn, maar we wensen hier niet op vooruit te lopen", klinkt het.

Het Brusselse parket heeft via Eurojust intussen bijkomende informatie gevraagd aan de Spaanse gerechtelijke overheid, maar wenst niet mee te delen welke informatie opgevraagd werd.

"De huidige procedure is geen voortzetting van de procedure die opgestart werd in november 2017", verduidelijkt de woordvoerster wel. "Het betreft een nieuwe procedure gebaseerd op nieuwe Europese aanhoudingsbevelen, afgeleverd door de Spaanse gerechtelijke autoriteiten."