Afgevoerd slachtoffer explosie Antwerpse Paardenmarkt niet langer in levensgevaar

09u50

Bron: belga

Bob Van Mol

Het slachtoffer dat maandagavond na de explosie op de Antwerpse Paardenmarkt in kritieke toestand werd afgevoerd, is niet meer in levensgevaar. Dat zegt de politie. Vanochtend vindt er overleg plaats over de verdere aanpak van de ruimingswerken.