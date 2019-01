Afgelopen vier jaar zeker 369 veroordelingen voor terrorisme IB

04 januari 2019

05u41

Bron: Belga 0 De voorbije vier jaar zijn zeker 369 veroordelingen uitgesproken voor terreurgerelateerde feiten in België. Dat bericht La Dernière Heure vandaag.

De krant baseert zich op officiële cijfers van het federale parket, waarnaar parlementslid Gautier Calomne (MR) vroeg bij justitieminister Koen Geens (CD&V).

Van februari tot december 2015 waren er 129 veroordelingen, in 2016 122, in 2017 56 en in 2018 62. De cijfers voor 2018 zijn nog niet volledig, dus het totale aantal veroordelingen kan nog hoger liggen.