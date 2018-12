Afgelopen jaar vonden er maar liefst 18 plofkraken plaats in België ADN

27 december 2018

19u13

Bron: Belga 0 In 2018 hebben in ons land achttien plofkraken plaatsgevonden. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van bankenfederatie Febelfin. Vorig jaar waren er amper twee pogingen om geldautomaten tot ontploffing te brengen, in 2015 en 2016 vonden er geen plofkraken plaats.

Bij de cijfers zijn feiten als vandalisme, inbraak en ramming niet inbegrepen. Het gaat enkel over de plofkraken waarbij gas of vaste explosieven gebruikt worden. De pogingen, waarbij het niet noodzakelijk uiteindelijk tot een ontploffing is gekomen, zijn wel opgenomen in de cijfers.



Volgens Febelfin waren de laatste plofkraken van dit jaar niet succesvol. De laatste feiten waarbij daders effectief met de buit ervan door waren, dateert van eind juni.

Maatregelen

In november zat de bankenfederatie nog samen met de politie, voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om het opflakkerende fenomeen te bestrijden.



Febelfin benadrukt dat de banken al verschillende preventieve maatregelen nemen op basis van bepaalde risicoanalyses. Zo zit er minder cash in de geldautomaten, werden de automaten extra beveiligd en zijn er detectiesystemen geïnstalleerd die pogingen tot plofkraken doen mislukken.

Strenge straffen

Op plofkraken staan strenge straffen. Het gaat immers niet enkel over diefstallen met braak en vernielingen maar ook over het gebruik van explosieven en mogelijke brandstichting, al dan niet gepleegd in het kader van een criminele organisatie. Als er bij de gewelddadige feiten ernstige verwondingen worden toegebracht aan slachtoffers kunnen de gevangenisstraffen oplopen tot 30 jaar.