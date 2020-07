Affiches met Vlaamse leeuwenvlag verspreid in Trois-Ponts nla

27 juli 2020

16u39

Bron: Belga 0 Affiches met daarop een zwart-gele leeuwenvlag, waarop de leeuw zwarte klauwen heeft, zijn op verschillende plaatsen verspreid in de gemeente Trois-Ponts in de provincie Luik. Dat meldt de politie van zone Stavelot-Malmedy, die daarmee berichten van L'Avenir bevestigt.

Op de sociale media circuleren foto's van de affiches die op verschillende plaatsen in Trois-Ponts verspreid zijn.

Op de affiches wordt het Vlaams legioen vermeld. Daarnaast staat er "handen af van onze leeuw" op. De affiches en vlaggen circuleren al enkele dagen in de gemeente. Op 22 juli had de politie al een Vlaamse leeuwenvlag weggehaald op een scoutskamp. Het Vlaams Belang reageerde daarop door op het gemeentehuis en een toren in Trois-Ponts vlaggen te gaan ophangen.

De affiches werden door de buurtbewoners weggehaald, meldt de politie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.