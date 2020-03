Afdelingshoofd intensieve zorgen CHC-ziekenhuis Luik zelf besmet met coronavirus TT

22 maart 2020

21u58

Bron: Belga 0 Philippe Devos, hoofd van de afdeling intensieve zorgen van het CHC-ziekenhuis in Luik en voorzitter van het grootste artsensyndicaat BVAS, is zelf besmet met het coronavirus. Dat schrijft La Meuse.

“De statistieken voorspellen dat een deel van de gezondheidsmedewerkers, die in nauw contact komen met de ziekte, het coronavirus zullen krijgen”, aldus Devos. “Sinds vrijdag maak ik effectief deel uit van de groep zieke patiënten. Ik heb het virus niet opgelopen door een gebrek aan materiaal, maar gewoon door pech.”

Devos vertelt dat hij niet ernstig ziek is, en gewoon thuis in quarantaine verblijft “zoals veel andere Belgen”. “Ik ben natuurlijk triest mijn collega’s niet langer te kunnen helpen op het terrein, maar ik moet vermijden ze te besmetten. Ik moet ook voor mezelf zorgen om zo snel mogelijk terug aan de slag te kunnen, zodra de bevoegde arts me groen licht geeft.”

Volgens Devos is hij wel erg vermoeid. Heel zijn gezin zit nu trouwens in quarantaine, en ook zijn echtgenote is ziek. "De kinderen hebben nog geen enkel symptoom, maar dat garandeert niet dat zij niet besmet zijn. Daarom blijven we allemaal binnen. Als u ook ziek bent, blijf dan ook binnen.”

Devos vertelde vorige week in Het Laatste Nieuws nog dat zijn grootste angst was ooit te moeten kiezen “tussen wie blijft leven en wie niet”. Devos waarschuwde drie weken geleden al voor de enorme impact van het coronavirus op de maatschappij, maar werd toen als onheilsprofeet weggezet.

Meer over Philippe Devos

gezondheid