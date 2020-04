Afdelingen intensieve zorgen houden rekening met kleine coronapiek door paasweekend ADN

16 april 2020

17u41

Bron: Belga 0 De afdelingen intensieve zorgen houden rekening met een kleine piek van het aantal nieuwe coronapatiënten door een lakse houding van de bevolking tijdens het paasweekend. Dat zegt Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische vereniging voor Intensieve Geneeskunde donderdag. Aangezien de incubatietijd zo'n tien tot veertien dagen bedraagt, wordt volgende week een kleine piek verwacht.

Tijdens het paasweekend zouden meer mensen zijn buitengekomen en zouden er zich dus ook meer besmettingen met het coronavirus hebben voorgedaan. Om die reden maken de afdelingen intensieve zorgen zich aldus op voor een kleine piek in het aantal opnames.

Volgens de officiële cijfers van Sciensano zijn op donderdag 16 april 1.182 bedden op intensieve zorgen ingenomen die zijn voorbehouden voor patiënten met Covid-19. "Er is nog genoeg reserve, maar dat kan heel snel teruglopen", aldus Meyfroidt.



Het aantal ziekenhuisopnames is bovendien aan het dalen. Omdat patiënten langer op intensieve zorgen liggen, zo'n drie weken of langer, zal het aantal daar met grote vertraging pas beginnen dalen, verduidelijkt Meyfroidt nog.

