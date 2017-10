Afdeling UZ Gent even geëvacueerd na brandje Wouter Spillenbeen

13u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wouter Spillebeen In het Universitair Ziekenhuis in Gent is vanmiddag een brandje uitgebroken. Er was sprake van hevige rookontwikkeling en de evacuatieprocedure werd opgestart.

De brand ontstond rond 13.15 uur aan een toestel dat gebruikt wordt om te steriliseren. Door een verkeerde handeling aan het toestel begon het te smeulen, waarbij wat plastic gesmolten is. Iedereen in het gebouw werd geëvacueerd. Het gaat om de afdeling medical research, dus patiënten waren er niet. De situatie is snel afgehandeld en iedereen is intussen terug aan het werk.

Yves Masscho Het UZ Gent.

