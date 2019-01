AfD-voorzitter uit Bremen zwaargewond na aanval op straat JV ADN

08 januari 2019

06u55

Bron: DPA, Belga 0 Frank Magnitz, de voorzitter van Alternative für Deutschland (AfD) in de Duitse deelstaat Bremen, is gisteren het slachtoffer geworden van een aanval. Het rechtspopulistische parlementslid werd met ernstige verwondingen opgenomen in het ziekenhuis, aldus een verklaring van zijn partij.

Magnitz werd gisterennamiddag op straat in Bremen aangevallen door drie personen, die hun gezicht bedekt hadden. Magnitz herinnert zich zelf nog nauwelijks iets van de feiten. Zijn aanvallers sloegen hem op het hoofd, waardoor hij het bewustzijn verloor. De AfD plaatste op sociale media een foto van het bebloede en gezwollen hoofd van de politicus.

De politie vermoedt dat het om een politiek gemotiveerde daad gaat. Het gerecht en de politie zijn een onderzoek gestart. De politie deed ook een oproep om getuigen van het incident te vinden.



AfD was in Bremen, de kleinste Duitse deelstaat, al vaak het doelwit van aanslagen. De ramen van het partijhoofdkwartier werden ingeslagen, en ook een auto werd vernield. Leiders van de belangrijkste politieke partijen in Duitsland hebben het geweld tegen Magnitz sterk veroordeeld.