AfD-voorzitter uit Bremen aangevallen op straat

jv

08 januari 2019

06u55

Bron: dpa

Frank Magnitz, de voorzitter van Alternative für Deutschland (AfD) in de Duitse deelstaat Bremen, is gisteren het slachtoffer geworden van een aanval. De man werd met ernstige verwondingen opgenomen in het ziekenhuis, aldus een verklaring van zijn partij.