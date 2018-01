Advocaten ziekenhuis: "Meneer Poppe is een serieknoeier op het vlak van levensbeëindiging" EB

30 januari 2018

18u08

Bron: Belga 2 Op het assisenproces tegen Ivo Poppe (61) hebben de advocaten van het AZ Delta, waar het vroegere Sint-Jorisziekenhuis Menen nu deel van uitmaakt, hun pleidooi gehouden. Meester Thierry Vansweevelt en meester Raf Van Goethem hamerden erop dat dit dossier met euthanasie niets te maken heeft.

Bij de start van zijn pleidooi gaf meester Vansweevelt toelichting bij het zelfbeschikkingsrecht. "Dat is net als de lichamelijke integriteit een mensenrecht. Je beslist zelf of je een ingreep ondergaat, je beslist zelf of je bepaalde geneesmiddelen inneemt." Elke patiënt kan in het ziekenhuis ook kiezen hoe hij wil sterven. "Tot de laatste minuut behandelen, geen enkele behandeling, enkel pijnbestrijding en sinds 2002 ook euthanasie."

Niemand mag God spelen

De advocaat van het AZ Delta stelde vast dat de slachtoffers van Ivo Poppe die keuze niet hebben gekregen. "In onze samenleving aanvaarden we niet dat iemand zomaar mag beslissen over leven en dood, niemand mag God spelen." Door het handelen van Poppe konden familieleden geen afscheid nemen van de overledene. "Monique Vercaemer vertelde dat ze haar vader rustig en pijnloos wilde laten uitdoven. Niet rap rap via een inspuiting, dat was tegen het geloof van haar ouders." Voor de moord en de moedermoord na de euthanasiewet is Poppe volgens de burgerlijke partijen sowieso schuldig.

Meester Vansweevelt merkte daarnaast op dat er vroeger ook regels bestonden. In een artikel uit 1984 stelde de Antwerpse procureur-generaal dat bij een noodtoestand een uitzondering kon gemaakt worden. De slachtoffers van Ivo Poppe waren volgens de advocaat meestal niet terminaal en hadden nooit toestemming gegeven om hun leven te beëindigen. Gisteren getuigde dokter Marc Cosyns dat zoiets nog steeds duizend keer per jaar gebeurt. "Het is tijd om van zijn stelling brandhout te maken. Dat ging over wilsonbekwamen, hij schrijft zelf dat het bij wilsbekwame patiënten wel om moord gaat. Ongeoorloofd handelen is trouwens ook niet plots geoorloofd omdat het veel gebeurt? Er plegen jaarlijks 5.000 bestuurders vluchtmisdrijf, moeten die dan ook niet meer vervolgd worden?", pleitte Thierry Vansweevelt.

Pijnlijke dood

Volgens de wetsdokter zorgden de luchtinjecties voor een pijnlijke dood, haalde meester Vansweevelt aan. "Meneer Poppe is een serieknoeier op het vlak van levensbeëindiging, hij heeft geblunderd. Hoe kan een jonge snaak van 22 trouwens oordelen of het leven van een 79-jarige man waardevol is?", verwees de advocaat naar de feiten op Maurice Vanhaverbeke in 1978.

Ten slotte werd gevraagd om een signaal naar de samenleving. "Het is uw verantwoordelijkheid om die man een halt toe te roepen en andere mensen af te schrikken. Denk aan uw eigen ouders en grootouders. Geef een waarschuwing voor wie in de voetsporen van Ivo Poppe wil treden."

Ook meester Raf Van Goethem toonde geen enkel begrip voor de daden van Ivo Poppe. "Dit hoort niet thuis in een ziekenhuis. Dit is meervoudige moord, geen zorgverstrekking. Dit gaat niet over euthanasie, stervensbegeleiding of zacht laten inslapen van patiënten." Bovendien moet euthanasie steeds uitgevoerd worden door een arts. "Ook vo'o'r de euthanasiewet was levensbeëindiging een medisch handelen door een arts. Meneer Poppe is geen arts, dit is zonder discussie moord."

Bewust grens overschreden

Van onweerstaanbare dwang kan volgens de burgerlijke partijen ook geen sprake zijn. "Hier heeft hij een keuze gemaakt en over die keuze nagedacht. Het was steeds een emotioneel zwaar karwei, zegt hij zelf." Meester Van Goethem verwees ook naar de getuigenis van aartsbisschop De Kesel. "Poppe heeft het goede niet gedaan. Hij heeft bewust en opzettelijk een grens overschreden, zoals monseigneur terecht zei."

Morgenochtend zal procureur-generaal Serge Malefason zijn requisitoir houden. De verdediging komt na de middag aan het woord. Het is nog niet zeker of het hof en de jury woensdag al zullen beraadslagen over de schuldvragen.

Dit hoort niet thuis in een ziekenhuis. Dit is meervoudige moord, geen zorgverstrekking Meester Raf Van Goethem