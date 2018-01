Advocaten willen 'Schellebellemoord' voor assisen Jeffrey Dujardin

11u20

Bron: eigen berichtgeving 0 Photo News Prosper Van Der Borght Vandaag kwam de moordzaak gekend als de 'Schellebellemoord' voor in het Gentse hof van beroep. De advocaten van de verdediging kwamen met de vraag voor conclusietermijnen. Zij willen dat het hof zich onbevoegd verklaart om de zaak te behandelen en de zaak richting assisen kan gaan.

De tot 26 jaar cel veroordeelde Prosper Van der Borght zou daar levenslang riskeren, toch gaan ze ervoor. De 76-jarige Prosper uit Schellebelle werd in oktober vorig jaar veroordeeld als opdrachtgever voor de moord op zijn zoon Eddy. Die werd in 2011 op zijn vaders oprit gedood door twee huurmoordenaars.

Van der Borght besloot direct in beroep te gaan, vandaag komt de vraag om de weg vrij te maken voor een assisenproces. "We vragen dat het hof van beroep zich onbevoegd verklaart, zodat de kamer van inbeschuldigingstelling het dossier naar het hof van assisen kan sturen", stelt zijn advocaat vandaag in het hof.

De pleidooien hierover vinden plaats op 16 april 2018.