Advocaten vragen vrijlating van oudere broer Abdeslam in onderzoek naar gewapende overval TTR

28 februari 2018

13u36

Bron: Belga 3 De advocaten van Mohamed Abdeslam en de tweede verdachte in het onderzoek naar de gewapende overval op ambtenaren van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek hebben de vrijlating van hun cliënten gevraagd. Beide mannen ontkennen elke betrokkenheid bij de overval en volgens de verdediging wegen de aanwijzingen tegen hen veel te licht. De Brusselse raadkamer spreekt zich in de late namiddag uit.

De overval vond dinsdagnamiddag 23 januari even na 14.00 uur plaats. Hoewel er op het gemeentehuis van Sint-Jans-Molenbeek elektronisch kan betaald worden, zijn er nog veel mensen die in cash betalen. Dat geld wordt dan ook regelmatig naar de bank gebracht. Die dag waren drie bedienden van de gemeente op weg naar de bank toen ze bij hun aankomst aan de bank overvallen werden door een persoon met een mes. Die ging er vervolgens met het geld vandoor. Het Brusselse parket wou uit veiligheidsredenen het precieze bedrag niet kenbaar maken maar welingelichte bronnen spreken over 70.000 euro.

Afgelopen donderdag werden vier personen opgepakt, van wie er twee onder aanhoudingsbevel werden geplaatst. Eén van die twee was Mohamed Abdeslam, die tien jaar voor de gemeente Sint-Jans-Molenbeek had gewerkt en op de hoogte was van de geldtransporten. Mohamed Abdeslam is tevens de oudere broer van Salah Abdeslam.

Betrokkenheid

"Mijn cliënt ontkent elke betrokkenheid bij die feiten en het is nog steeds niet duidelijk welke rol hij in dit dossier dan wel zou gespeeld hebben", zegt meester Nathalie Gallant, advocate van Mohamed Abdeslam. "Zelfs het parket kan die rol voorlopig niet verduidelijken. In elk geval blijft mijn cliënt erbij dat hij de overval niet zelf gepleegd heeft en ook niemand ertoe heeft aangezet om hem te plegen. Hoogstens heeft hij enkele jaren geleden onopzettelijk zijn mond voorbijgepraat, net als nog een heleboel andere mensen die ook op de gemeente werkten. De absurde en totaal ongehoorde manier waarop die transporten plaatsvonden, was immers algemeen bekend."

Ook de tweede verdachte ontkent elke betrokkenheid. "Mohamed Abdeslam beweert dat mijn cliënt tegenover hem heeft toegegeven dat hij die overval gepleegd heeft maar dat klopt absoluut niet", zegt meester Xavier Carrette. "Hij heeft nooit voor de gemeente gewerkt, was niet op de hoogte van die transporten en heeft geen enkel gerechtelijk antecedent. Zijn wagen zou weliswaar in de buurt gesignaliseerd zijn maar als iemand die gebruikt heeft zonder medeweten van mijn cliënt, kan dat volgens mijn cliënt enkel Mohamed Abdeslam zijn geweest."

Gemaskerd

De Brusselse raadkamer spreekt zich in de loop van de namiddag uit. Intussen schreeuwt de werkneemster van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek die het slachtoffer was van de overval, haar onschuld uit. Zij was één van de vier personen die afgelopen donderdag opgepakt werden maar werd uiteindelijk niet in verdenking gesteld.

"Men vond het verdacht dat ze zich niet verzet had, hoewel ze judokampioene is geweest", zegt haar advocaat, meester Bernard Tieleman. "Maar ze is amper 1m55 groot en weegt 48 kilo terwijl de overvaller 1m80 is en een mes had. Ze kon niet anders dan dat geld afgeven. Het klopt dat mijn cliënte enkele jaren geleden een relatie heeft gehad met meneer Abdeslam maar ze kan niet zeggen of hij de overvaller is. Die was immers gemaskerd en ze kon hem niet herkennen."