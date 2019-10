Advocaten vragen psychiatrische evaluatie van Marc Dutroux met oog op eventuele vrijlating kv

16 oktober 2019

16u55

Bron: Belga 76 Marc Dutroux verschijnt morgen voor de strafuitvoeringsrechtbank van Brussel. Tijdens de zitting achter gesloten deuren in de gevangenis van Nijvel zal het verzoek van zijn advocaten onderzocht worden om een nieuwe psychiatrische expertise van hun cliënt uit te voeren. Dit verzoek maakt deel uit van de samenstelling van een dossier om een voorwaardelijke vrijlating van Marc Dutroux aan te vragen.

De inmiddels 62-jarige Dutroux zit 23 jaar in de cel. In 2004 werd de meest gehate crimineel van het land tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering, opsluiting en het seksueel misbruiken van zes meisjes in 1995 en 1996 en het vermoorden van vier van zijn slachtoffers.

De Brusselse strafuitvoeringsrechtbank onderzoekt het verzoek van de verdediging van Marc Dutroux om een panel van vijf psychiaters aan te duiden om zijn huidige mentale toestand te beoordelen en dus het risico op recidive van Marc Dutroux. De rechtbank zal over twee weken een beslissing nemen.



Zijn advocaten, Bruno Dayez en Nicolas Cohen, zijn van plan om op basis van deze mogelijke nieuwe expertise en de resultaten daarvan een verzoek voor de voorwaardelijke vrijlating van hun cliënt in te dienen. Ze hopen dat in 2021 te bekomen, hebben ze al verklaard.

"Onze gevangenissen zijn begraafplaatsen", zei Dayez onlangs. "Echter -sommigen nemen hier geen aanstoot aan- gedetineerden zijn mensen. Zolang ze niet als zodanig worden behandeld, is er geen voordeel te verwachten van hun opzij te zetten, noodzakelijkerwijs tijdelijk. Boven een zeker aantal jaren, lijkt de straf mij enorm en buitensporig in het licht van een mensenleven", zei hij. De levenslange gevangenisstraf moet in zijn ogen verbannen worden uit het strafwetboek.

Meester Georges-Henri Beauthier, die een slachtoffer en haar vader vertegenwoordigt, heeft de minimale plaats aangeklaagd van zijn cliënten in de debatten van de strafuitvoeringsrechtbank, onder meer de onmogelijkheid om kennis te nemen van het dossier voor de zitting en om het geheel ervan bij te wonen.

De strafuitvoeringsrechtbank bestaat donderdag uit vijf rechters, zoals wettelijk vereist als het gaat om het onderzoeken van gevallen van gevangenen die veroordeeld zijn tot 30 jaar gevangenisstraf of meer. De beraadslaging van de rechtbank moet ook unaniem zijn.

Marc Dutroux is in 2013 een eerste keer voor de strafuitvoeringsrechtbank verschenen. Zijn voorgelegd herklasseringsplan werd toen als onrealistisch verworpen.