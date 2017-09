Advocaten verdachte moord op Sofie Muylle trekken leugentest in twijfel: "Vreemd dat cruciale vragen niet werden gesteld" Verdediging Alexandru C. wil eigen expert voor polygraaftest ADN

De advocaten van Alexandru C., de verdachte van de moord op Sofie Muylle, betreuren de berichtgeving over de zaak en over de polygraaftest die hun cliënt heeft afgelegd. Ze stellen zich vragen bij de conclusies die getrokken worden uit de resultaten van de test en bij het feit dat "bepaalde vragen niet zijn gesteld die cruciaal leken op basis van elementen die onze cliënt heeft aangebracht".

De advocaten overwegen naar eigen zeggen zelf een deskundige aan te stellen die de test "op een meer wetenschappelijke manier kan analyseren".

DNA

De 23-jarige Alexandru C. werd op 26 juni in Roemenië opgepakt op basis van een Europees aanhoudingsbevel, omdat op camerabeelden te zien was hoe hij na de feiten van de nacht van 21 op 22 januari urenlang was blijven rondhangen in de buurt van het lichaam van Sofie Muylle. De jonge vrouw werd de middag nadien levenloos aangetroffen op het strand van Knokke. Het DNA van de verdachte bleek ook overeen te komen met sporen die op het lichaam waren gevonden.

Leugenachtige reacties

De Brugse afdeling van het parket van West-Vlaanderen meldde zaterdag dat Alexandru C. leugenachtige reacties heeft vertoond bij de polygraaftest waar hij zelf om gevraagd had.

"Vreemd"

"Onze cliënt ontkent nog steeds dat hij Sofie Muylle heeft vermoord", zegt Chantal Van den Bosch, een van de advocaten van de verdachte.



"We hebben bovendien vragen bij de manier van afname van de polygraaftest en de conclusies die uit de analyse worden getrokken. Het blijft ook de vraag of het om moord gaat. Onze cliënt heeft elementen aangebracht die daar twijfel over scheppen en op basis daarvan is een tweede autopsieverslag gemaakt dat bepaalde bevindingen herziet. We vinden het daarom vreemd dat bepaalde vragen daarover niet gesteld zijn tijdens de polygraaftest."



"Alle vragen moesten via een Roemeense tolk gesteld worden", klinkt het nog. "Zonder nuance of bepaalde woordkeuzes. We willen een eigen deskundige aanstellen om de zogenaamde resultaten te onderzoeken."

Volgende week dinsdag verschijnt C. voor de raadkamer in Brugge.