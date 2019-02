Advocaten van slachtoffers Joods Museum bijten vandaag spits af met pleidooien AW KG

18 februari 2019

09u40

Bron: Belga 0 Op het proces over de aanslag op het Joods Museum van België gaan vandaag de pleidooien van start. Die zullen twee weken in beslag nemen. De advocaat van familieleden van een overleden museummedewerker bijt vandaag de spits af.

De zitting lijkt vandaag opnieuw vertraging op te lopen. Er zou sprake zijn van een procedureprobleem of een probleem met een jurylid, maar wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Vandaag start Christian Dalne, de advocaat van de familie van overleden museummedewerker Alexandre Strens, met zijn pleidooi. Dat zou normaal twee uur in beslag nemen. Meester François Koning, advocaat van de familie van Dominique Sabrier, een tweede museummedewerker die de aanslag niet overleefde, volgt met een pleidooi dat zo'n zes uur in beslag zal nemen.



Verder komen morgen ook nog de advocaten van de familie Riva aan het woord, gedurende zo'n drie uur. Het Israëlische koppel Mirjam en Emanuel Riva bezocht het museum op het moment van de aanslag. Ze werden neergeschoten nadat een gewapende man er het vuur opende.

Joods Museum

Woensdag is het dan de beurt aan de advocaten van het Joods Museum, meesters Adrien Masset en Maxime Nardone. Zij voorzien een pleidooi van een tweetal uur, waarna de advocate van het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België drie uur zou pleiten en de advocaat van de Association française des Victimes du Terrorisme (AfVT) nog twee uur zou pleiten. Donderdag komen enkel de advocaten van Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, nog aan het woord.

Op maandag 4 maart krijgen alle partijen nogmaals het woord voor hun replieken, waarna de jury op dinsdag 5 maart in beraad zou gaan.

Nemmouche en Bendrer

Twee mannen, Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer, staan terecht voor de aanslag die op 24 mei 2014 het leven kostte aan vier mensen, het Israelische koppel Miriam en Emanuel Riva en museummedewerkers Dominique Sabrier en Alexandre Strens.