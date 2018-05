Advocaten van ouders Mawda overwegen klacht tegen Francken en De Wever TT

28 mei 2018

06u39

Bron: Belga 4 De advocaten van de ouders van Mawda, het meisje dat omkwam door een politiekogel, overwegen een klacht met burgerlijkepartijstelling tegen Theo Francken (N-VA) en Bart De Wever (N-VA), vanwege het verspreiden van vertrouwelijke informatie. Dat schrijven Le Soir en La Libre Belgique maandag.

De advocaten nemen het N-VA-voorzitter Bart De Wever kwalijk dat hij vertrouwelijke informatie liet uitlekken over het traject van de familie-Shawri. Hij maakte in een interview met VTM NIEUWS publiek dat het gezin meermaals werd opgepakt in ons land, onder meer in een koelwagen.

"In het parlement, in de commissie, wordt geweigerd om te antwoorden op vragen van parlementsleden, omdat het onderzoek lopende is. En daarna, terwijl het onderzoek nog altijd lopende is, doet Bart De Wever alles in detail uit de doeken. Hoe is die informatie bij de burgemeester van Antwerpen terechtgekomen? " zegt advocate Selma Benkhelifa.

Volgens Alexis Deswaef, oud-voorzitter van de Franstalige Liga voor de Mensenrechten, lekte het kabinet van staatssecretaris voor Migratie Theo Francken de informatie naar de Wever. Benkhalifa zegt een klacht te willen indienen, "omdat het ernstig is wat gebeurd is", maar stuit tegelijk op de parlementaire onschendbaarheid van De Wever en Francken.

De woordvoerder van De Wever verklaarde vorige week dat de partijvoorzitter alle informatie die hij deelde zelf uit de pers had gehaald.