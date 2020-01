Advocaten van nabestaanden hebben veel vertrouwen in DNA-onderzoek in Bende-dossier: “Stille getuigen die niet kunnen liegen”

Honderden mannen en vrouwen worden verzocht om DNA te laten afnemen in het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel. “Een erg goede zaak, want DNA, dat zijn de stille getuigen die niet kunnen liegen”, zegt strafpleiter Jef Vermassen die enkele nabestaanden van de slachtoffers vertegenwoordigt. Ook Walter Vansteenbrugge reageert positief op het nieuws en gelooft in een mogelijke doorbraak.