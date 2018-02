Advocaten van moordenaar Béatrice (14) gaan in cassatie mvdb

20 februari 2018

11u08

Bron: Sudpresse 0 De advocaten van Jérémy Pierson, die vorige week door het Luxemburgse hof van assisen werd veroordeeld tot levenslang, gaan in cassatie. Dat schrijven de kranten van de groep Sudpresse.

De 30-jarige Pierson kreeg de straf voor de moord op Béatrice Berlaimont. De 14-jarige Berlaimont verdween onderweg naar school op 21 november 2014 in Aarlen. Tien dagen later, op 1 december, werd haar lichaam door een wandelaar aangetroffen in een bos.

Tijdens het proces hadden de advocaten verzachtende omstandigheden gepleit, maar de jury en het hof hebben daar geen rekening mee gehouden.