Advocaten reageren misnoegd: “Met 35 mensen samengepropt in kleine zaal, ik vind dat choquerend” SVM

16 maart 2020

11u24

Bron: Belga 6 Ondanks de maatregelen en richtlijnen die de federale regering uitvaardigde, was er deze voormiddag heel wat volk aanwezig op de zitting van de Nederlandstalige correctionele rechtbank in Brussel. Op bepaalde momenten waren er meer dan dertig personen verzameld in een relatief kleine en weinig verluchte zittingszaal. Dat leidde tot verontwaardiging bij een aantal advocaten.

Afgelopen weekend had de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg een dienstnota verspreid waarin aangeraden werd om de niet-dringende correctionele zaken zoveel mogelijk uit te stellen. Op de zitting van de Nederlandstalige correctionele rechtbank leidde elke vraag tot uitstel echter tot een verbaasde blik bij de aanwezige rechter. Die stelde de zaken vervolgens wel uit, maar naar data die nog steeds binnen de periode van de geldende maatregelen vielen. Bij een aantal advocaten deed dat de wenkbrauwen fronsen.

"Ik pleit zowel aan Franstalige als aan Nederlandstalige zijde en ik moet zeggen dat de communicatie aan Franstalige zijde een stuk duidelijker is geweest", zegt advocate Julie Crowet. "Daar hebben de rechters hun verantwoordelijkheid genomen en alle zaken met niet-gedetineerden ambtshalve uitgesteld. En hier sta ik in een zittingzaal met 35 mensen en wordt er verwonderd opgekeken als ik zeg dat mijn cliënt niet aanwezig is. Als ik er zelf niet was geweest, zou de zaak waarschijnlijk nog bij verstek behandeld zijn. Ik vind dat choquerend, ik ga hierover zeker mijn stafhouder aanschrijven.”

Uiteindelijk behandelde de rechtbank slechts drie van de dertien geplande zaken. Het ging telkens om dossiers waarin een verdachte in voorlopige hechtenis zat.